Начало мая в Киеве будет очень солнечным и теплым. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +11°...+12°, а днем воздух разогреет до комфортных +21°...+22°. Весь день будет ясно и безоблачно, без осадков.
Ветер будет восточный и юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться, 753-757 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине - прогноз на 1 мая
Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +22°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +23°.
В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +23°.
В Тернополе 1 мая ночью будет +10°, днем +22°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду- небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +5°...+23°, ясно и безоблачно.
В Житомире в средуночью будет +8°, днем +22°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+22°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +10°...+22°.
В Одессе 1 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
В Херсоне в средуночью будет +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +21°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в средубудет небольшая облачность, +10°...+17°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.