Специалист считает, что постоянная погоня за исключительно приятными впечатлениями "это ужасный способ прожить полноценную жизнь".

Социолог Артур Брукс, который преподает курс счастья в Гарвардском университете, десятилетиями искал ответы о том, что значит быть счастливым, и пришел к некоторым конкретным выводам, пишет CNBC Make It’s.

В недавней книге Брукс часто подчеркивает, что счастье - это не пункт назначения, а направление, к которому вы должны стремиться.

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"Когда я встречаю кого-то, я могу довольно быстро выяснить, где его "диета", каких ему не хватает макроэлементов счастья", - отметил он.

Вот какие "белки, углеводы и жиры счастья" выделил Брукс:

Наслаждение

Удовлетворение

Цель

Наслаждение, по словам Брукса, люди часто предполагают, что наслаждение - это просто удовольствие, но это не совсем правильный подход, по его мнению. Он считает, что постоянная погоня за исключительно приятными впечатлениями "это ужасный способ прожить полноценную жизнь".

Удовлетворение - это радость и награда, которую вы получаете после того, как боретесь за что-то, отметил Брукс. По его словам, когда вы чувствуете, что то, что у вас есть, - это то, что вы заслужили, в конечном итоге, это делает вас гораздо более ценным.

Цель. Как заявил Брукс, "цель - это ощущение того, что ваша жизнь имеет смысл". По его словам, из всех трех "макронутриентов" счастья вам больше всего нужно ощутить цель.

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