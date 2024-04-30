Минимальная стоимость составляет 7,70 за кубометр голубого топлива.

Все 12 поставщиков, которые сейчас присутствуют на рынке, обнародовали свои годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. Речь идет о ценах на природный газ, которые будут действовать до апреля 2025 года. Об этом пишет "ГазПравда".

Отмечается, что как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

В то же время два небольших поставщика ("Эру Людям" и "Галнафтогаз") на своих сайтах как конечную дату действия годовой цены указали август 2024 года, а не апрель 2025-го.

Видео дня

Стоит отметить, что подавляющее количество украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) сейчас являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины", которая оставила тариф на уровне 7,96 грн еще на год.

Тарифы для населения

Заместитель министра энергетики Николай Колесник высказался о возможном повышении тарифов на свет для населения. Он отметил, что в 2023 году такое решение позволило сбалансировать энергосистему и провести ремонты.

26 апреля Кабинет министров утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2 гривны 64 копейки за киловатт до конца мая 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: