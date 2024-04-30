Коммунальщики извинились и пообещали перекрасить бордюр.

В Новосибирске (Российская Федерация) управляющая компания после поступивших жалоб извинилась и изменила цвет бордюра, который накануне покрасили в желто-синий цвет. Об этом сообщает "Подъем".

Отмечается, что в РФ произошел очередной инцидент с цветовой гаммой украинского флага. В частности, в городе Новосибирск местные жители пожаловались на бордюр, который покрасили в синий и желтый цвет, что якобы можно расценивать как поддержку Украины.

"В управляющей компании все списали на художественное видение рабочего, отметив, что непатриотичность уже устранена. И на всякий случай извинились", - сообщает ресурс. Видео дня

В частности, жители дома на Танковой улице уверяют, что бордюр перекрасили, "пока все спали", а руководитель компании "Доверие" Владимир Симонов рассказал журналистам, что неправильные цвета выбрал "союзник из Азии".

"Уже закрашивают. Просто вышла накладка. Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки там и бордюры. А у нас рабочий, как я называю, "союзник из Азии", и он вот взял эти два цвета. Я, говорит, что-то в голову пришло, что красиво будет желто-синий, и взял и покрасил с бухты-барахты", - цитирует ресурс Симонова.

Чиновник заверил, что теперь проукраинский бордюр будет красно-синим, а виновного накажут.

"Буду в любом случае директора ругать. Такие вещи надо объяснять. Я сам против, это для меня нонсенс. Я прошу прощения", - заявил управленец.

По данным "Медузы", сообщение о сине-желтом бордюре сначала появилось в новосибирском паблике "АСТ-54" во "ВКонтакте". В частности, фото и видео бордюра опубликовала местная жительница. Противница сине-желтого сочетания цветов написала: "Вот такая красота появилась рано утром, пока все спали, во дворе на Танковой, 45/2. Возникает вопрос, почему нельзя было покрасить в цвета российского триколора?".

При этом, живет ли автор поста в действительности в доме на Танковой улице, неизвестно.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ российские правоохранительные органы регулярно преследуют граждан за сочетание желтого и синего цветов, которые присутствуют на государственном флаге Украины. В частности, в апреле на журналистку Антониду Смолину из Великого Устюга написали донос о "дискредитации" армии из-за фотографии во "ВКонтакте", на которой она стоит в желтой куртке на фоне голубого неба.

Преследование россиян за цвета украинского флага

На днях в столице РФ полиция наказала за "дискредитацию армии" москвича Станислава Нетесова из-за того, что его волосы были окрашены в голубой, зеленый и желтый цвет. Сотрудники полиции обратили внимание на волосы Нетесова, когда он пришел в отделение, чтобы подать заявление об избиении и краже.

Накануне неизвестные на остановке в центре Москвы отобрали у него телефон и сильно избили, в результате нанесения ударов парень потерял зуб. Российские правоохранители сочли заявление Нетесова неубедительным и обвинили его в дискредитации армии РФ - якобы разноцветная прическа избитого москвича символизирует Украину.

Кроме этого, силовики сняли у молодого человека отпечатки пальцев. Они также заявили Нетесову, что заставят его "целовать родную землю в окопах" и вручили повестку в военкомат.

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