Он добавил, что еженедельно общается с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал партнеров передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такое заявление он сделал во время презентации оборонного бюджета-2025 в Палате представителей конгресса США.

"Как вы знаете, я ежемесячно собираю около 50 стран, чтобы обсудить, как мы собираемся продолжать масштабно и быстро предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. ПВО уже давно является одной из вещей, которые мы снова и снова подчеркивали. Есть страны, которые имеют установки Patriot, и поэтому мы продолжаем привлекать эти страны, поощряя их предоставить больше возможностей (Украине, – ред.)", – заявил глава Пентагона.

Он добавил, что еженедельно разговаривает со своим коллегой – министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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"Он точно в курсе, что мы делаем, как мы привлекаем другие страны, ищем дополнительные возможности по миру", – сказал Остин.

Заявления Остина относительно войны в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Штаты предоставят Украине столько оружия, столько смогут. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Вашингтон дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS вне недавно принятого пакета помощи на почти 61 млрд долларов.

В то же время, говоря о мирных переговорах между Украиной и РФ, Остин отметил, что задача партнеров – сделать, чтобы на тот момент Украина была в как можно более сильной позиции.

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