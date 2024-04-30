Летом НАТО может принять решение о сбивании ракет РФ на западе Украины, - экс-министр Польши

Сейчас польская система ПВО может реагировать на ситуацию с подлетом ракеты в последний момент, когда уже может быть поздно для ее сбивания.

Союзники НАТО могли бы сбивать российские ракеты, летящие в направлении Польши, над территорией Украины. Для этого нужно политическое решение на уровне НАТО и Украины, а также полный доступ союзников к информации о ситуации в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил экс-министр национальной обороны Польши, эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич в комментарии Укринформу. По его словам, на сегодня НАТО "не может растянуть свой зонтик безопасности над территорией западной Украины".

"Но сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли сбиваться польской системой ПВО с территории нашей страны. Впрочем, это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью о воздушном пространстве Украины, то есть информацией с украинских радаров и других средств, чего на сегодня польская сторона не имеет", - отметил Онишкевич. Видео дня

Польская система ПВО может реагировать на ситуацию с подлетом ракеты в последний момент, когда уже может быть поздно для ее сбивания. Решение о сбивании ракет над Украиной, летящих в направлении Польши, можно принять, но это потребует преодоления сопротивления и табу, в том числе и со стороны партнеров по НАТО, ведь они должны согласиться на применение союзнических средств ПВО или по крайней мере не выступать против.

Онишкевич не исключает, что в будущем НАТО примет решение о полной защите неба над западной частью Украины, но это "потребует немного времени". Существует возможность достичь решения о сбивании ракет, которые летят в направлении Польши уже во время саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.

Российские ракеты вблизи Польши

Накануне стало известно, что во время массированного удара, одна из российских ракет подлетела к границе с Польшей. Варшава же поднимала в воздух свои истребители, но сбивать ракету не стала.

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал недавний массированный ракетный удар по Украине. Он отметил, что технически у Польши есть возможность закрыть часть неба над Украиной.

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