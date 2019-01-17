Atlantic Council: Выборы в Украине непредсказуемы, но пять вещей уже можно сказать точно

Пророссийским кандидатам ничего не светит на выборах, а некоторые претенденты на президентское кресло на самом деле уже готовятся к битве за парламент.

2019-й будет годом выборов в Украине. Сначала весной украинцы выберут себе нового президента, а потом осенью – новый парламент.

В целом, результаты президентской гонки остаются непредсказуемыми. Но этому политическому циклу характерны пять вещей, которые можно констатировать наверняка, пишет в статье для Atlantic Council директор Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд.

Во-первых, ни один открыто пророссийский кандидат не сможет одержать победу. Хотя в прошлом на украинских выборах это был главный вызов. В каждой кампании со дня независимости и до 2012 года пророссийски настроенный электорат играл влиятельную роль. Этот блок составлял около четверти от общего количества избирателей. Именно он обеспечивал победу пророссийским политикам с 1994 до 2010 года. Однако, по иронии для Владимира Путина, российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса фактически уничтожили этот пророссийский блок. Сейчас на него приходится не более 10% от населения. И эта же цифра определяет фактически максимальное количество голосов, которые могут набрать лояльные к Москве кандидаты в президенты, такие как Юрий Бойко. Поэтому их ждет судьба вечной оппозиции и политических неудачников на много лет.

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Во-вторых, последние годы показали, что опросы могут сильно ошибаться. Украинские СМИ публикуют почти ежедневно данные о том, что Юлия Тимошенко лидирует в предвыборной гонке. Нынешний президент Петр Порошенко в лучшем случае на третьем месте. Однако, в 2016 году опросы в США предвещали победу Хиллари Клинтон. Но результат оказался другим. Какая гарантия того, что в Украине эта история с опросами не повторится? Автор также отмечает, что украинские агентства часто немного «подкручивают» результаты в зависимости от того, кто заплатил за исследование. Те, кто более-менее заботится о своей репутации, меняют реальные цифры примерно на 3%, а те, кого такие вещи не волнуют – на 5-7%. Поэтому опрос таким образом не редко оказываются не так замером избирательных настроений, как способом манипуляции общественным мнением.

В-третьих, многие кандидаты в президенты на самом деле ведут борьбу не за высшую должность в Украине, а за место в парламенте. По мнению автора, реальное соревнование за президентское кресло будет вестись именно между Тимошенко и Порошенко. Остальные кандидаты участвуют в нем только для того, чтобы повысить свою видимость перед парламентскими выборами. Верховная Рада назначает премьер-министра. Поэтому истинная цель некоторых кандидатов – завоевать самую большую парламентскую фракцию.

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Четвертое – выборы станут для Тимошенко и Порошенко реваншом. В 2014 году у нынешнего президента была уверенная победа с отрывом на 39 пунктов. В 2019 году ситуация изменилась. Сейчас у его главного соперника есть преимущество в среднем на семь пунктов. Кампания еще продолжается. Но стоит готовиться к ожесточенной политической борьбе.

Пятое – победитель президентских выборов столкнется с «моментом истины» во время парламентских. Опросы говорят, что 8-10 партий смогут набрать достаточное количество голосов, чтобы занять места в Верховной Раде. И никто из них не будет доминировать. А значит придется формировать многостороннюю коалицию. Однако, опросы отражают только половину картинки. Ведь половину мест займут мажоритарщики, которых в опросах не учитывают. Партия Порошенко в прошлый раз получила поддержку 22% избирателей. Но он удвоил этот результат за счет депутатов от мажоритарных округов. Стоит ожидать, что история повторится и в этом году.