По его словам, в наступление в ближайшее время "не пойдем, потому что некому".

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал, возможно ли наступление Украины в этом году, учитывая, в частности, что Украина начала получать помощь США. В интервью "Новинарне" он сказал, что в наступление в ближайшее время "не пойдем, потому что некому".

"Да, снаряды едут. А то, что у нас на фронте соотношение по живой силе 1 к 7, 1 к 10, то есть каждый парень или девушка на нуле должен остановить 7-10 орков? Это нам не решит пакет помощи. В принципе, у любого оружия есть одна очень важная особенность - оно само не воюет. Любым оружием должен кто-то воевать. И это ответ на вопрос, пойдем ли мы сейчас в наступление. Не пойдем, потому что некому", - отметил Дикий.

Он подчеркнул, что "когда-то было кому наступать, но не было чем, дальше был момент - последние полгода - когда не было ни кому, ни чем наступать, а теперь дали чем, но уже некому". Военный обеспокоен тем, что может появиться нарратив, что "оружие и снаряды едут, а, следовательно, мобилизация уже не нужна".

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"Это не так работает. Если произойдет то, чего я боюсь, - эта помощь нас расслабит, то в результате мы оставим фронт без мобилизации, без людей. Тогда оно будет, что называется, "не в коня корм". Тогда оно пойдет нам во вред. Хотя бы потому, если фронт в дальнейшем будет проваливаться, то раньше мы это все списывали на то, что Трамп не дает снярды, а теперь эта отмазка исчезает. И те же союзники начнут совсем по-другому задавать вопрос: вы все получили, а почему у вас дальше провал? И это уже будет исключительно наша внутренняя проблема", - пояснил Дикий.

Вероятное наступление Украины - последние новости

В апреле 2024 года верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, генерал американской армии Кристофер Каволи сказал, что армия России стремительно растет. По его словам, страна-агрессор за последний год нарастила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000.

Перед тем майор запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Алексей Гетьман высказал мнение, что РФ готовится к серьезному наступлению. По его словам, россияне попытаются провести еще одну серьезную наступательную операцию в конце весны. Он сказал, что РФ готова создать как минимум две новые армии.

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