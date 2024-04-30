Прибыль компании Huawei Technologies Co. растет четвертый квартал подряд.

Прибыль компании Huawei в мартовском квартале составила 19,6 млрд юаней (2,7 млрд долларов), что на 564% выше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Продажи в первом квартале выросли на 37%, до 178,5 млрд юаней. Отметим, что в своем отчете компания не предоставила разбивку продаж по разным сегментам.

Феноменальный рост доходов подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на американские санкции. Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что на фоне санкций США продажи смартфонов Huawei обвалились более чем на 40%, из-за чего компания впервые выпала из пятерки лидеров по продажам смартфонов.

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По данным исследовательской фирмы Counterpoint, в первом квартале 2024 года поставки смартфонов компании выросли на 70% после того, как в прошлом году она неожиданно вернулась на рынок с новым телефоном 5G, который работает на передовом 7-нанометровом чипе. Для сравнения, продажи iPhone в течение марта в КНР снизились на 19%.

Huawei - справка

Huawei Technologies является одной из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций. Ее в 1987 году основал бывший инженер Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэй.

Во втором квартале 2020 года Huawei вышла на первое место в мире по продажам смартфонов (55,8 млн за три месяца), обойдя Samsung (53,7 млн за тот же период). Причем на КНР у Huawei приходилось 70% продаж. Выручка компании за 2022 год составила 642,3 млрд юаней (92,4 млрд долларов).

Ранее, напомним, компания представила на рынке один из своих самых бюджетных смартфонов - Huawei Enjoy 70z.

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