Заместитель командира Третьей штурмовой бригады считает, что ответственность должна быть более жесткой, но вопрос нужно решать комплексно.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин поделился мнением о том, сработает ли ужесточение штрафов за нарушение правил воинского учета на людей, которые не хотят становиться на учет в ТЦК.

Он считает странным, что людей приходится мотивировать к защите Родины. "Я считаю, что они должны быть обязательно - эти штрафы. И должны быть более жесткими. Вообще, ответственность должна быть более жесткой", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

По словам Жорина, мотивация бывает двух видов - положительная и отрицательная. "К положительной относится, когда человек из добрых пониманий к этому приходит. Понимает, что за это будет, что он защищает свою страну. Понимает, насколько это важно. Сюда будет входить подготовка, начиная еще с гражданского населения. В этом комплексе будет предоставление человеку всех ответов относительно, где и как его будут обучать, как будет выглядеть его служба. То есть борьба со страхами и вопросами человека", - пояснил он.

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К негативной мотивации он относит наказание и ответственность. "Результат будет исключительно в том случае, если мы будем комплексно с этим работать. Исключительно одни штрафы ничего не решат. Это мое мнение", - подчеркнул Жорин.

Мобилизация в Украине: новые правила

Как сообщал УНИАН, новый закон о мобилизации в Украине вступит в силу уже 18 мая.

Также нардепы приняли в первом чтении проект Закона об усилении ответственности за военные правонарушения. Сейчас они готовят документ ко второму чтению и вносят определенные изменения в предложенные правительством нормы.

Законопроект №10379, который депутаты приняли за основу в первом чтении, предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета как в мирное время, так и в военный период.

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