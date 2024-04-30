Оккупанты используют тактику небольших групп для атак на украинские позиции, говорит Гетьман.

Российские оккупационные войск пытаются воспользоваться моментом, чтобы продвинуться вперед, пока Украине не придет помощь от США. В частности, враг хочет "дожать" Часов Яр Донецкой области, который Путин приказал захватить до 9 мая.

Такое мнение в интервью "Фокусу" высказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, на фронте соотношение по количеству снарядов сохраняется на уровне 1 к 10 в пользу оккупационных войск РФ. К тому же, пока Украина ждет новые системы ПВО, Россия сбрасывает примерно по 30 ФАБ на позиции наших защитников ежедневно.

"А еще оккупанты накопили около 30 тысяч бойцов в районе Часового Яра. Они используют тактику небольших групп для атак на украинские позиции, то есть не прекращают постоянное давление живой силой", – добавил Гетьман. Видео дня

В то же время вопрос, удержат ли Силы обороны Часов Яр зависит не только от темпов поступления западной помощи. По словам майора запаса, роль играет и то, сможет ли украинское командование обеспечить нужное количество бойцов на этих участках фронта.

Война в Украине: ситуация на фронте

На двух направлениях – Ореховском и Херсонском – российская армия за последние сутки потеряла 179 солдат. Несмотря на потери, враг продолжает штурмовать позиции ВСУ, рассказали в Силах обороны юга Украины.

В то же время под Часовым Яром остоянно продолжаются бои. По словам офицера артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимира Назаренко, враг не прекращает свои регулярные обстрелы, применяет бронетехнику.

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