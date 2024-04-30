Он также добавил, что Украине уже отправили дальнобойные ракетные системы ATACMS.

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько оружия, столько смогут.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, планирует ли Белый дом дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи на более 60 млрд долларов.

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", - сказал Остин, добавив, что ATACMS уже в Украине.

США предоставили Украине ракеты ATACMS

По данным издания The New York Times, на прошлой неделе США тайно отправили Украине партию дальнобойных ракет ATACMS численностью более 100 единиц.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что США в апреле предоставили Украине ракеты ATACMS, однако не назвала количество таких ракет, которое получила Украина.

Западные СМИ пишут, что Кремль влил миллиарды долларов в милитаризацию Крыма, расширение баз, строительство складов и другой инфраструктуры. Теперь Украина получила ATACMS, поэтому крепость Владимира Путина под угрозой.

США предоставили Украине эти дальнобойные ракеты после двух лет колебаний. Они способны достичь фактически любой из более 100 военных целей на полуострове.

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