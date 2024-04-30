Самая опасная социальная сеть: эксперт высказался о Telegram

В то же время Facebook находится в более безопасной зоне, хотя и там постоянно "есть какой-то российский товарищ майор, который через своих ботов пробует повлиять на нас".

Заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан назвал Telegram самой опасной социальной сетью.

Об этом он сказал во время пресс-конференции "Информационные атаки в социальных сетях: исследование влияния российской дезинформации через рекламу в Facebook".

Балабан отметил, что сейчас большинство информационных операций России осуществляются через социальные сети. По его словам, есть условная градация более безопасных социальных сетей и мессенджеров, и более опасных.

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"В конце концов, мы имели вчера с вами замечательный кейс с "Телеграмом", когда внезапно выключились чат-боты, а потом они так же внезапно включились. Поэтому мы можем сказать, что "Телеграмм" является на этой градации самой опасной социальной сетью. В то же время "Фейсбук", корпорация Meta, куда входит так же и Instagram, - они на этой безопасной шкале", - отметил эксперт.

Он пояснил, что Facebook является более безопасным, в частности из-за того, что Meta вкладывает ресурсы для борьбы и вылавливания дезинформации на своих платформах. Кроме того, корпорация взаимодействует с украинским гражданским обществом и государственными органами.

"В то же время мы видим, что несмотря на все эти активности, которые Facebook / Meta делает, россияне все равно пытаются всячески обойти какие-то правила, схитрить или осуществить свои эти информационные влияния на "Фейсбуке", - сказал Балабан.

Так, отметил он, пользователи Facebook должны понимать, что "постоянно с нами там есть какой-то российский товарищ майор, который через своих ботов пробует повлиять на нас".

Представляя исследование влияния российской дезинформации через рекламу в Facebook, аналитик Центра Сергей Жуков рассказал, что за март-ноябрь 2023 года выявлено было 12 ключевых тем, которые "отрабатывают" россияне. В частности, это ситуация на фронте, тема дискредитации западных партнеров, мобилизация и коррупция.

На вопрос о предостережениях, как пользователям Facebook не поддаться российской пропаганде, исследователь в Digital Forensic Research Lab (DFRLab) Роман Осадчук призвал думать перед тем, как распространять какую-то информацию. Медиаэксперт, автор антифейкового проекта "НотаЕнота" Алена Романюк посоветовала пересмотреть все свои подписки - страницы людей и паблики - и поотписываться от "неизвестного".

Кроме того, Жуков посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, заместитель директора Центра демократии и верховенства права, главный эксперт по медийному праву и модерации контента в социальных сетях Игорь Розкладай призвал задумываться о том, почему кто-то оплачивает определенную рекламу, которую вы видите, а Балабан отметил, что нужно помнить, что в сообщениях, где есть эмоция, речь может идти и о манипуляции.

Последние новости Telegram

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Telegram восстановил официальные украинские боты, которые помогают противодействовать российской агрессии, и накануне были внезапно заблокированы.

В комментарии УНИАН руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что они вместе со Службой безопасности нарабатывают законопроект против распространения российской пропаганды в социальных сетях, в том числе и в Telegram, YouTube и TikTok.

В то же время председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что неизменна в своем мнении о необходимости регулирования работы Telegram в Украине . По ее словам, сейчас страна работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень цифровых платформ, подлежащих регуляции.

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