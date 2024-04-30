Курс гривны к евро установлен на уровне 42,36 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 1 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,52 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 42,36 грн/евро, то есть гривна выросла на 14 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,51/39,54 грн/долл., евро - 42,36/42,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 30 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также ослаб на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 апреля, вырос на 5 копеек - до 39,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне, в свою очередь, сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,35 грн за евро.

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