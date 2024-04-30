Судья оштрафовал экс-президента США за неуважение к присяжным и свидетелям.

Бывшего президента США Дональд Трамп предупредили, что тот может попасть в тюрьму. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что судья, который рассматривает дело Трампа о сокрытии денег, наказал Трампа за неуважение и предупредил его, что за будущие нарушения ему может грозить тюремный срок.

"Судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять сообщений, которые он опубликовал на своей платформе Truth Social. По словам Мерчана, сообщения нарушили приказ о запрете любых нападений на присяжных и свидетелей", - информирует издание. Видео дня

По данным СМИ, в своем письменном распоряжении Мерчан заявил, что не будет терпеть дальнейших нарушений со стороны бывшего президента, добавив, что "если это необходимо и целесообразно", он применит "наказание в виде тюремного заключения" в отношении Трампа.

Дело Дональда Трампа - последние новости

В прошлом году стало известно, что экс-президента США Дональда Трампа будут судить за хранение секретных документов в разгар президентской кампании. Адвокаты Трампа настаивали, что любой судебный процесс должен состояться после выборов президента США, запланированных на ноябрь 2024 года. Федеральные прокуроры просили назначить судебный процесс на декабрь.

В то же время окружной судья США Эйлин Кэннон вынесла постановление, в соответствии с которым суд по делу начнется 20 мая 2024 года.

8 июня 2023 года Трампу было предъявлено обвинение в том, что он незаконно хранил документы, связанные с нацбезопасностью, после того, как покинул пост президента США, и врал чиновникам, которые намеревались их вернуть.

Вас также могут заинтересовать новости: