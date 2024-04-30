Частые пробуждения посреди ночи мешают вам нормально высыпаться и сказываются на вашей продуктивности в течение дня.

Для многих людей проблемой являются утренние пробуждения. Но иногда мы просыпаемся посреди ночи и без будильника. Если это происходит часто, то становится проблемой, ведь мешает нормально выспаться.

Как объяснила изданию Tomsguide консультант по сну Марианн Тейлор, кратковременное пробуждение ночью является нормальным явлением, но до определенной степени.

"Когда мы переходим через циклы сна, у нас есть частичное пробуждение, хотя мы можем этого не помнить. Однако если мы часто просыпаемся полностью, это может заставить нас бодрствовать в течение некоторого времени, оставляя нас истощенными к утру", - рассказала она.

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По словам эксперта, когда пробуждения посреди ночи становятся проблемой, стоит отыскать ее корень и устранить. В большинстве случаев, это одна из следующих причин:

Слишком поздний ужин . Потребление большого количества или просто тяжелой пищи перед сном может усилить метаболическую активность, что затруднит засыпание и нарушит ночной сон. Определенные типы пищи, особенно с высоким содержанием сахара или жира, могут стимулировать нервную систему, вызвать дискомфорт или расстройство пищеварения, мешая сну. Еда поздно вечером также может увеличить вероятность возникновения кислотного рефлюкса или изжоги, что тоже мешает сну. Громкие звуки в доме или на улице . Громкие звуки могут вывести нас из глубокой стадии сна, что приведет к фрагментарному режиму сна и ухудшению общего качества сна. Если это в ваших силах, попробуйте избавиться от источника шума, или найдите способ изолировать спальню от него. М ного выпитой жидкости перед сном . Чрезмерное потребление жидкости вечером, особенно кофеиновых и алкогольных напитков, которые могут действовать как диуретики, станет причиной пробуждения для посещения туалета. Конечно, это не способствует нормальному отдыху. Кстати, определенная пища, богатая жидкостью, будет иметь тот же эффект. Например, арбуз. Проблемы с гормонами . С возрастом сон, как правило, становится более фрагментированным в течение ночи. У женщин ночные пробуждения становятся более распространенными во время менопаузы и вызваны колебаниями эстрогена. Избыток света в спальне . В идеале спальни должны быть как можно темнее, чтобы способствовать выработке мелатонина, гормона сна, который помогает нам заснуть и оставаться в состоянии сна. Это также важно, когда наступает рассвет и естественный свет начинает просачиваться рано утром: чем темнее в комнате, тем меньше нарушается наш цикл сна. Употребление алкоголя вечером . Алкоголь подавляет стадию быстрых движений глаз во время сна, которая имеет решающее значение для когнитивных функций и памяти. Даже если вы быстро заснули после того, как выпили, вы, скорее всего, проснетесь ночью. Стресс . Беспокойство и стресс активируют реакцию организма "сражайся или убегай", вызывая высвобождение гормонов стресса кортизола и адреналина. Эти физиологические реакции могут повысить уровень возбуждения, затрудняя засыпание.

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