Больше всего атак захватчиков зафиксировано на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток зафиксировано 96 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении нашими воинами отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Берестовое и Копанки Харьковской области. А на Лиманском направлении Силами обороны отражено 16 атак, совершенных противником в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, нашими воинами отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Новое, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск", – говорится в сообщении.

Также на Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника", – говорится в сводке.

Ситуация на передовой

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки россияне усиленно шли в атаку также на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. На Бахмутском направлении украинскими воинами отбито 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новое, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Роздоловка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Кроме того, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Между тем начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной рубеж" Иван Шевцов заявил, что российские оккупационные войска до 9 мая планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях.

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