Координация между подразделениями РЭБ и дроноводами до сих пор ненадлежащая, жалуется специалист.

Из-за отсутствия координации между подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторами беспилотников на фронте срывается много операций: украинский РЭБ "глушит" свои же дроны. Об этой проблеме рассказал в своем Фейсбуке украинский военнослужащий и военный блогер Serg Marco (Александр Карпюк).

По его словам, командование некоторых бригад не понимает специфики работы систем РЭБ и бездумно включает радиопомехи, игнорируя не только просьбы дроноводов, но и прямые инструкции высшего командования.

"В результате и вражеские борта не получается задавить, потому что для этого нужна очень четкая коммуникация, взаимодействие, и понимание, что ты делаешь, но так как эти машины работают возле мест работы БПЛАшников (и кстати о том, что где-то рядом стал РЭБ, БПЛАшников не предупреждают), то выполнение задач тоже сходит на нет", - говорит Карпюк.

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Военный отмечает, что собственный РЭБ мешает дроноводам в частности наблюдать за полем боя и своевременно выявлять штурмовые группы врага.

"После взлета эту Лелеку (разведывательный беспилотник - УНИАН) вместе с наземной станцией начинает сразу еб...ть наш РЭБ, и пилот уже не боевую задачу выполняет, а спасает борт матерясь по чатам - уже через неделю пилот не имеет мотивации летать. Он просто устает биться с ветряными мельницами, потому что его все просьбы и указания игнорируют, и начинает просто делать вид работы, чтобы отъе...лись", - объясняет ситуацию Карпюк.

По словам бойца, последствия нескоординированности - не только потеря большого количества беспилотников, стоимостью с дорогой автомобиль каждый, но и срыв множества боевых задач, которые могли бы спасти жизни украинских солдат.

"На моих глазах "дружественный" РЭБ спас [РСЗО] Ураган, [ЗРК] Тор и Осу. Вчера спас [гаубицу] 2С19. Просто когда в очередной раз подняли барражирующий боеприпас, то по нему сбросились и РЭБ Донецка, и наш РЭБ", - объясняет военный.

Карпюк отмечает, что командование ВСУ должно разработать единые протоколы работы по вражеским средствам и координации с дружественными, чтобы собственный РЭБ не сбивал дружественные дроны.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, дроны не в состоянии полностью заменить артиллерию в современной войне, сегодня ВСУ вынуждены полагаться на беспилотники только из-за острого дефицита других вооружений. По словам военных, дроны значительно уступают артиллерии в своей эффективности.

Также мы рассказывали, что Россия обращается к низкотехнологичным решениям для противодействия украинским БПЛА. Наравне с РЭБом россияне используют и совсем примитивные вещи.

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