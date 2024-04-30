Военный призвал гражданское население реагировать на тревоги и беречь свои жизни, потому что РФ будет атаковать не только на фронте.

В течение следующих двух месяцев интенсивность действий со стороны российских оккупантов на поле боя будет увеличиваться. Бить россияне будут и по гражданской инфраструктуре.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Мы - Украина" командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. Он отметил, что сейчас Россия пользуется так называемым "окном возможностей", пока украинские защитники не получили военную помощь от США.

"Что касается в целом интенсивности ведения боевых действий, в частности нанесения ударов ракетами и беспилотниками по всей территории Украины. Почему это сейчас происходит максимально активно? Потому что противник понимает, что ориентировочно через полтора-два месяца Силы обороны будут иметь в концентрации необходимые средства противовоздушной обороны, а также необходимую номенклатуру боеприпасов на передней линии боевого соприкосновения, которые сделают невозможным выполнение задач противником с той же интенсивностью, с которой он действует сейчас", – пояснил военный.

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По его словам, именно поэтому противник пытается пользоваться этим "окном возможностей".

"Ближайшие два месяца будут очень и очень горячими до момента, когда Силы обороны насытятся необходимыми огневыми средствами и боеприпасами для ведения обороны и секторального улучшения положения на переднем крае", – добавил Федоренко.

Военный призвал гражданское население реагировать на тревоги и беречь свои жизни.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска до 9 мая планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях, заявил начальник пресс-службы пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов. Он выразил убеждение, что все попытки врага врага продвинуться на любом направлении будут остановлены.

В частности, до 9 мая враг хочет "дожать" Часов Яр Донецкой области. Российские захватчики пытаются воспользоваться моментом, чтобы продвинуться вперед, пока Украине не придет помощь от США, говорит майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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