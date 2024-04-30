Военный Евгений Дикий подчеркнул, что Украина является достаточно большой по площади страной, которую закрыть как Израиль "куполом" невозможно.

Закрыть Украину сплошь "куполом" от воздушных атак РФ невозможно, будет точечная защита объектов и городов. Об этом сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий во время интервью "Новинарне", комментируя новости о передаче Украине систем ПВО от партнеров.

"Будет ли у нас в рамках этой войны ПВО, которое даст нам этакое 99% сбития как было во время атаки Ирана на Израиль, то, к сожалению, должен разочаровать. Такого точно не будет. Если мы будем сбивать хотя бы три четверти всего, что летит, это уже будет неплохо. А вот будет ли у нас ПВО достаточное для того, чтобы россияне не смогли "положить" полностью нашу промышленность, чтобы не могли подорвать нашу тыловую логистику и т.д., то здесь я надеюсь, что да", - отметил он, отвечая на вопрос, спасет ли нас ПВО партнеров.

Дикий подчеркнул, что Украина является достаточно большой по площади страной, которую закрыть как Израиль "куполом" невозможно.

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"В России сейчас ключевая проблема - что они очень большая страна и прикрыть эти площади никакое ПВО в мире не способно. У нас лучше, но мы тоже немаленькая страна. Закрыть нас сплошь аля "купол", к сожалению, невозможно. Это все равно будет точечная защита отдельных городов, промышленных объектов. Но количество этих мест и объектов может существенно возрасти", - прокомментировал военный.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля более 300 ракет и дронов-камикадзе. Как сообщили потом в Армии обороны Израиля, было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили. Защитить небо страны помогли союзники.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потребность в помощи союзников закрыть небо Украины, отметив, что объединение для защиты Израиля продемонстрировало реальный эффект.

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