Ночью Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами, известно о гибели трех человек, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной амдинистрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. "В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Также фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры. "Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Еще раз очень прошу всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - добавил глава ОГА.

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