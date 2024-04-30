Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, какого вооружения не хватает войску.
"Главная проблема на сегодняшний день – это нехватка не самого оружия, а снарядов, в первую очередь к артиллерийским системам. Именно поэтому нам очень сложно сдерживать наступление врага, которое он постоянно пытается осуществить. Из-за недостатка снарядов сначала подоры кроют артой наши позиции, а потом вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти", – пояснил он в своем Telegram-канале.
По словам Жорина, на второе место по важности он бы поставил бронированную технику. Она необходима войску для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.
"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradley", – добавил военный.
Война в Украине: о каких проблемах говорят военные
Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что ситуация на фронте очень тяжелая, и есть большая проблема, которая заключается в нехватке человеческого ресурса. По его словам, если раньше большая проблема заключалась в артиллерийских снарядах, в системах ближнего и дальнего поражения, в бронетехнике, то сейчас – именно в человеческом ресурсе.
О том, что Украина нуждается в мобилизации большего количества солдат говорит и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Гертлинг. Он отметил, что Силы обороны Украины также испытывают серьезную нехватку артиллерии и боеприпасов, но эта проблема должна быть решена с поступлением западной помощи.