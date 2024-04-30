По словам Жорина, на второе место по важности он бы поставил бронированную технику.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, какого вооружения не хватает войску.

"Главная проблема на сегодняшний день – это нехватка не самого оружия, а снарядов, в первую очередь к артиллерийским системам. Именно поэтому нам очень сложно сдерживать наступление врага, которое он постоянно пытается осуществить. Из-за недостатка снарядов сначала подоры кроют артой наши позиции, а потом вражеская пехота имеет возможность к этим позициям подойти", – пояснил он в своем Telegram-канале.

По словам Жорина, на второе место по важности он бы поставил бронированную технику. Она необходима войску для продвижения, логистики и обеспечения контратакующих действий.

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"Мы в Третьей штурмовой, например, очень ждем Bradley", – добавил военный.

Война в Украине: о каких проблемах говорят военные

Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что ситуация на фронте очень тяжелая, и есть большая проблема, которая заключается в нехватке человеческого ресурса. По его словам, если раньше большая проблема заключалась в артиллерийских снарядах, в системах ближнего и дальнего поражения, в бронетехнике, то сейчас – именно в человеческом ресурсе.

О том, что Украина нуждается в мобилизации большего количества солдат говорит и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Гертлинг. Он отметил, что Силы обороны Украины также испытывают серьезную нехватку артиллерии и боеприпасов, но эта проблема должна быть решена с поступлением западной помощи.

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