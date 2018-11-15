National Interest: Российский Т-14 «Армата» проигрывает израильскому танку Merkava

Автоматизированная башня российского танка стала его главным уязвимым местом.

Россия использует свою кампанию в Сирии для испытания в бою новейшего вооружения. Поэтому если вдруг Кремль решит отправить в эту многострадальную страну свои танки Т-14 «Армата», никто не удивится.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что Москва сейчас строит 20 прототипов танка. А со временем сотни таких машин планируют передать второй мотострелковой дивизии РФ. И если Кремль все же отправит несколько Т-14 в Сирию, чтобы проверить их возможности в реальном бою, не исключено, что эти машины могут столкнуться с танками Merkava, которыми вооружена армия Израиля. Впрочем, это тоже может произойти лишь при том условии, если Тель-Авив решится на наземную операцию в Сирии.

Читайте такжеNational Interest: Российский танк Т-14 «Армата» проигрывает Abrams из-за ключевого отличия

Последняя израильская разработка Merkava IV Windbreaker – это отличный танк, оснащенный системой активной защиты Trophy (APS), системой управления боем Tzayad и улучшенными средствами «выживания», такими как модульная броня. Более того, Merkava IV еще будет совершенствоваться, в частности, за счет установления революционных разработок, таких как встроенная в шлем система Elbit Iron Vision, которая позволяет танкистам «видеть» все вокруг танка с помощью внешних камер без необходимости открывать люки. Эта система открывает беспрецедентные возможности для экипажа в сфере анализа ситуации. Ее испытали в 2017 году. Пока не известно, как скоро армия Израиля начнет ее использовать. Однако, это может произойти в ближайшее время. Израиль первым разработал такую технологию. Но России тоже никто не запрещал работать над чем-то подобным.

«Дискуссия экспертов сейчас идет в основном вокруг вопроса, действительно командиру танка не хватает обзора среды, когда он сидит в танке. И могут ли видео-камеры и системы оптического прицеливания на самом деле обеспечить более детальную информацию, чем оборудование для прицеливания, которое уже сейчас стоит на боевых танках», - пояснил инженер Университета прикладных наук и ликвидатор взрывоопасных устройств Вооруженных сил Швейцарии капитан Стефан Бюхлер.

Читайте такжеBusiness Insider: Танкисты США назвали главные промахи российских Т-14 «Армата»

«Взгляд на ситуацию в небе может дать технический ответ. Пилот F-35 может видеть подробно ситуацию вокруг самолета на проекционном дисплее. Компьютер генерирует виртуальный 3D-мир с помощью видеосигналов с камер, встроенных по всей машине. И эта модель накладывается на оптическое изображение в зависимости от направления, куда сейчас смотрит пилот. С такой технологией, которую предлагает израильская Elbit Systems под названием Iron Vision и которую можно установить на наземные бронемашины, командир Т-14 смог бы видеть в разы больше, чем даже командир боевого танка с управляемой башней», - пояснил он.

Российский Т-14 «Армата» имеет тоже некоторые передовые системы защиты, которые могут даже в чем-то превзойти те, что установлены на Merkava. Но его главной особенностью стала автоматизированная башня. Российский танк предлагает хорошую мобильность. Он быстрый и маневренный.

«Т-14 имеет такую же огневую мощь, что и Leopard 2 или M1 Abrams. Однако, его боевой вес – всего 48 тонн, что делает его на 20% легче, а значит более гибким», - пояснил Бюхлер, добавив, что российский танк также более узкий, чем его западные оппоненты. Это может отразиться на устойчивости. Но учитывая его меньший вес, это не обязательно так. Он отметил также, что кроме активной и пассивной брони, безопаснее для экипажа «Армату» делает автоматизированная башня. Но это также и «Ахиллесова пята» российской разработки.

В вопросе сенсоров и осведомленности о ситуации, израильский Merkava имеет огромное преимущество над российским Т-14. А поскольку в башне российского танка нет никого, танкист не может просто открыть люк и выглянуть для лучшей оценки ситуации. Израильская система Iron Vision решает эту проблему. Но у России ничего подобного нет. На нынешней версии Т-14 точно не установлено аналогичную систему. Именно это и делает израильский Merkava лучше. Благодаря системе сенсоров на своих танках у Тель-Авива будет значительное преимущество над Москвой и любым ее танком в бою. А в танковых схватках экипаж, который увидел врага первым, почти всегда побеждает.