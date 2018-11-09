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Госдеп США отчитался о возросших продажах американского оружия

09:36, 09 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По данным американского внешнеполитического ведомства, экспорт вооружений вырос до $192,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«За прошедший финансовый год разрешенный экспорт вооружений вырос на 13% до $192,3 млрд», — говорится в сообщении Госдепа.

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Также составители документа подчеркнули, что возросший потребительский интерес к американскому оружию позволил создать «тысячи» рабочих мест и позволил сохранить «еще много тысяч».

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Теги: #США#оружие