Трамп передумал рассекречивать документы по делу о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп передумал рассекречивать некоторые материалы по расследованию вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Читайте такжеТрамп назвал самую большую ошибку США за всю историю

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я встретился с представителями Минюста насчет рассекречивания различных неотредактированных документов. Они согласились их обнародовать, но заявили, что это может иметь негативное влияние на расследование (по вмешательству РФ в выборы – ред.). Кроме того, главные союзники попросили не публиковать их", – написал Трамп.

I met with the DOJ concerning the declassification of various UNREDACTED documents. They agreed to release them but stated that so doing may have a perceived negative impact on the Russia probe. Also, key Allies’ called to ask not to release. Therefore, the Inspector General.....