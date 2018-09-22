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Трамп передумал рассекречивать документы по делу о российском вмешательстве

00:19, 22 сентября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп передумал рассекречивать некоторые материалы по расследованию вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я встретился с представителями Минюста насчет рассекречивания различных неотредактированных документов. Они согласились их обнародовать, но заявили, что это может иметь негативное влияние на расследование (по вмешательству РФ в выборы – ред.). Кроме того, главные союзники попросили не публиковать их", – написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, на днях пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР,  министерства юстиции и управления директора национальной разведки, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

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Новость в сюжете: Вмешательство РФ в выборы президента США
Теги: #Дональд Трамп#российское вмешательство