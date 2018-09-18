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Трамп поручил рассекретить ряд документов по расследованию вмешательства РФ

03:55, 18 сентября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов ФБР,  министерства юстиции и управления директора национальной разведки, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает DW.com.

В частности, Трамп поручил передать Конгрессу все связанные с расследованием  текстовые сообщения экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, а также бывших агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж и бывшего высокопоставленного сотрудника Минюста Брюса Ора.

Решение принято по запросу нескольких комитетов Конгресса США и для обеспечения прозрачности ведущегося расследования, говорится далее в заявлении.

Предоставить доступ к секретным документам требуют республиканцы в Конгрессе, скептично настроенные по отношению к расследованию "российского дела".

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Теги: #Дональд Трамп#вмешательство РФ