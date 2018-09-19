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Петросян помолодел после разрыва со Степаненко - поклонники не узнают юмориста (фото)

14:24, 19 сентября 2018
Мир
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Поклонники не узнают юмориста / соцсети

Юморист переживает не лучшие времена. За разводом Петросяна и его супруги Елены Степаненко следят тысячи их поклонников. 

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Евгений Ваганович не дает никаких комментариев прессе, поддерживая в соцсетях имидж человека, довольного жизнью. 16 сентября артисту исполнилось 73 года — по этому случаю телеведущий поделился чёрно-белой фотографией из детства и свежим снимком, пишет teleprogramma.pro. Фолловеры Петросяна отметили, что он сменил имидж и стал выглядеть моложе. 

«Первый раз вижу Е. Ваганыча таким, Вам очень идёт щетина!», «Вам идёт новый имидж! Молодеет на глазах», «Так здорово, что не выносите сор из избы! И выглядите супер! Ну какие 73 года?!», «Вы помолодели с щетиной! Попробуйте бороду отпустить — Вам пойдёт!» — пишут впечатлённые поклонники.

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Теги: #российские артисты#юмор