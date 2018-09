Американской компании под видом российской "фабрики троллей" удалось разместить политическую рекламу в Google

Директор компании отметил, что обескуражен тем, насколько легко это получилось, добавив, что любой, кто размещает рекламу в соцсетях, может сделать это в одно мгновение.

В августе 2018 года сотрудники американской организации «Кампания за подотчетность» купили рекламные объявления в Google, использовав название и почтовый адрес российского «Агентства интернет-исследований».

Таким образом сотрудники американского НКО хотели доказать, что Google плохо фильтрует запросы на размещение рекламы политического и расистского характера. На реализацию своей идеи они потратили двое суток и $35, Google не заметил ничего, сообщает meduza.io со ссылкой на BuzzFeed

В октябре 2017 года американская газета The Washington Post писала, что российские агенты влияния потратили десятки тысяч долларов на распространение пропаганды с использованием видеохостинга YouTube, почтового сервера Gmail и рекламного агентства DoubleClick (все они принадлежат Google). После этого Google усовершенствовал свою систему безопасности; в августе 2018 года в блоге компании появилось объявление о том, что теперь поисковик эффективнее выявляет попытки иностранных правительств воспользоваться его рекламными службами.

«Кампания за подотчетность» решила проверить, так ли это. Ее сотрудники завели почтовые ящики на «Яндексе», купили в Южной Америке несколько телефонов. С их помощью, используя прокси-серверы, они изменили свои IP-адреса так, будто бы они принадлежат российскому «Агентству интернет-исследований». После этого они создали аккаунты на Google AdWords - платформе для размещения контекстной рекламы в сети. В финансовых документах они также показали, что находятся в Санкт-Петербурге.

Учетная запись нового «рекламодателя» была подтверждена сервисом Google через 48 часов. Затем экспериментаторы предложили для размещения на баннерах текст, скопированный с интернет-ресурсов BlackMattersUS и Blacktivist (в США считают, что это российские пропагандистские сайты, якобы защищающие права афроамериканцев). Платформа AdWords не только приняла этот текст, но еще и сама порекомендовала использовать в баннерной рекламе образ «плачущей черной женщины», чтобы «усилить эмоциональное воздействие».

Кроме этого, сотрудники «Кампании за подотчетность» выложили на YouTube 30-секундное видео - там они использовали картинки и комментарии, которые Палата представителей США признала российской пропагандой еще весной 2018 года. Например, один из кадров - портрет афроамериканки якобы с биполярным расстройством, которую якобы (подтверждений этому нет) убил полицейский. Видео также не вызвало у Google подозрений.

Для того чтобы рекламное объявление было показано определенной аудитории, сотрудники «Кампании за подотчетность» выбрали ключевые слова: «афроамериканец», «политика», «скандалы и расследования». Проблем не возникло и с этим, хотя Google утверждал, что не разрешает размещать рекламу только для лиц какой-либо одной расы.

В итоге рекламные объявления с лозунгом «Очнитесь, американцы!» появились на каналах YouTube и на баннерах сайтов крупных американских СМИ: CNN, CBS This Morning, The Huffington Post и The Daily Beast.

«Я слегка обескуражен тем, насколько легко это получилось, - сказал в интервью BuzzFeed исполнительный директор "Кампании за подотчетность" Даниэль Стивенс. - Не уверен, что на такое способна моя бабушка, но любой, кто размещает рекламу в соцсетях, может сделать это в одно мгновение».

BuzzFeed обратился в Google с просьбой прокомментировать случившееся. В компании ответили, что «продолжают улучшать свои службы». Более того, в Google обвинили во всем конкурента - корпорацию Oracle. Дело в том, что Oracle - один из спонсоров «Кампании за подотчетность». Вице-президент Oracle Кен Глюк заявил, что ничего не знал об исследованиях «Кампании за подотчетность». «Впервые об этом слышу, - сказал он в интервью BuzzFeed. - Хотел бы, чтобы нам платили всякий раз, когда Google обвиняет нас в своих проблемах».

Кроме этого, экспериментаторы из «Кампании за подотчетность» попытались разместить и откровенно политическую рекламу, используя портреты американских конгрессменов и сенаторов. Такие объявления Google счел «неподобающими» и отказал в размещении.

Правозащитники сделали вывод, что система фильтрации Google эффективна, если речь идет о политической рекламе «в лоб», но когда дело касается более тонких технологий (а именно их используют «тролли») - алгоритмы поисковика не срабатывают. Как показал эксперимент, его службы даже не смогли опознать тексты и картинки, опубликованные ранее и уже признанные средством иностранного вмешательства.