Россия тайно финансировала новостные сайты в Литве, Латвии и Эстонии - Buzzfeed

Деньги на поддержку сайтов перечислялись через подставные компании за пределами России на счет неправительственной организации Altmedia, созданной для защиты интересов русскоязычных в Эстонии.

Правительство России тайно финансировало новостные сайты Baltnews в Литве, Латвии и Эстонии, которые позиционировались как независимые, диктуя содержание контента для этих изданий.

Об этом пишет издание Buzzfeed со ссылкой на материалы уголовного дела против 55-летнего россиянина Александра Корнилова, который занимался запуском изданий Baltnews в странах Балтии.

Издание отмечает, что эстонская и другие версии сайтов Baltnews фактически являются составляющими информационной войны Кремля, который диктует содержание сайтов и часто призывает публиковать истории, критичные к США или американскому обществу.

Эстонский эксперт по стратегическим коммуникациям Рауль Ребане отмечает, что российские усилия приобрели форму "системной информационной деятельности на зарубежной территории. Другими словами – информационной войны". "Растет давление с целью вернуть лицо Эстонии от Запада до Востока", - добавляет Ребане. По его мнению, именно так выглядит главная цель России.

По информации BuzzFeed, деньги на поддержку сайтов перечислялись через подставные компании за пределами России на счет неправительственной организации Altmedia, созданной Корниловым в 2010 году для защиты интересов русскоязычных в Эстонии. Первый контракт Altmedia заключила с группой Media Capital Holding B. V., которая базируется в Нидерландах и через несколько подставных компаний принадлежит пропагандистскому агентству "Россия сегодня", утверждает BuzzFeed.

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Налоговая проверка в Эстонии обнаружила, что Atlmedia получала больше ста тысяч долларов в месяц от разных компаний, связанных с российским информагентством.

Редакционная политика контролировалась через Skype. BuzzFeed получил доступ к сообщений с чата в Skype, где Корнилов обсуждал список утвержденных тем с сотрудником "России Сегодня" Александром Связиным. Первый список тем для освещения включал в себя такие темы, как расширение санкций против России, вопрос о возможности выхода Греции из Евросоюза и личные встречи Путина на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Некоторые темы были выделены словом "обязательно", чаще всего это были темы, которые демонстрировали напряженность внутри Евросоюза или США, а также освещали войну на востоке Украины и оккупацию Крыма.

Позже он поручил Корнилову опубликовать пять опросов о Европе, "проведенных европейской компанией по заказу флагмана". Buzzfeed отмечает, что под флагманом Связин имеет в виду российское информагентство "РИА Новости".

Данные опроса показывают, что почти половина жителей Великобритании, Франции и Германии хотят, чтобы Евросоюз был более независимым от США. Во втором опрсое говорится о том, что большинство европейцев не считают Евросоюз независимым при принятии решений о санкциях против России, а в третьем - что среди европейцев растет беспокойство по поводу уровня зависимости ЕС от США. В публикациях отмечается, что опрос проводила компания ICM Research. Однако там изданию Buzzfeed заявили, что не помнят о таких исследованиях и никогда не сотрудничали с российским агентством.

Российский агент в Эстонии Александр Корнилов в комментарии рассказал BuzzFeed, что он больше не имеет никакой связи с "BaltNews". В то же время, он отказался как-то комментировать деятельность веб-сайтов. "Мне больше не интересно", - сказал он.

Редакторы и журналисты Baltnews заявили, что на сайтах работает новая редакционная группа, а обвинения во влиянии на них Кремля, являются ошибочными. "Я писал и публиковал новости, которые я считаю важными и интересными", - заявил бывший редактор эстонского веб-сайта.

Как отмечает "Дождь", на сайте Baltnews указано, что он принадлежит МИА "Россия сегодня". В расследовании Buzzfeed об этом не говорится. Однако, еще 14 августа отметки о владельце сайта не было, следует из данных кэша Google.

Ранее УНИАН сообщал, что спонсоры российской "фабрики троллей", которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, запустили новый американский сайт. "Сайт USAReally был запущен в мае Федеральным агентством новостей, входящим в империю, которой, предположительно, руководит союзник Путина Евгений Пригожин. Эта империя включает "Агентство интернет-исследований" - так называемую "фабрику троллей", сотрудникам которой спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения ранее в этом году", - пишет Associated Press.