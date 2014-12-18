Франция готова подумать над смягчением санкций против России

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Брюсселе перед саммитом ЕС, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Le Figaro.

В то же время, по словам французского президента, ослаблению санкций должна предшествовать демонстрация Россией своего желания решить конфликт в Украине.

"Я считаю, что если сегодня Россия будет делать те жесты, которые мы от нее ждем, нет никакой необходимости ужесточать санкции", - сказал Олланд.

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"Вместо этого мы должны подумать о том, как нам начать деэскалацию", - добавил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.