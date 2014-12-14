В Турции начались аресты оппозиционных журналистов

Как передает Украинская правда со ссылкой на Сo.il, турецкие полицейские из спецподразделения по борьбе с террором прибыли 14 декабря в редакцию ”Заман” в Стамбуле. Однако полиция была вынуждена отступить из-за протеста читателей, которые собрались у здания редакции. Они выкрикивали ”Прессу нельзя заставить молчать!”.

Читайте такжеПрезидент Турции готов говорить о равных правах мужчин и мальчиков, но не женщинСотрудники газеты и ее читатели заранее узнали о мерах полиции благодаря анонимному сообщению в ”Твиттере”, который предупредил о начале охоты властей на неугодных журналистов.

По данным СМИ, 14 декабря в Турции задержаны 23 человека по всей стране за поддержку движения Фетхуллаха Гюлена - исламского общественного деятеля, давнего противника Эрдогана, который живет в США.

Среди задержанных есть сотрудники полиции, журналисты и телевизионные продюсеры.

По словам правозащитников, Эрдоган объявил войну независимым СМИ, а главным противником главы государства стала консервативная ”Заман”, которая по мнению Эрдогана, связанная с Гюленом.

Турецкие власти ранее выдвинули обвинения против сторонников Гюлена за попытки осуществить государственный переворот.

Эрдоган возлагает на Гюлена ответственность за коррупционный скандал, который разгорелся год назад, и следы которого ведут в высшие эшелоны власти.

По информации СМИ, в ближайшее время правоохранительные органы намерены задержать еще 150 журналистов, причастных к разоблачению коррупционных скандалов во властных структурах и критики режима Эрдогана.