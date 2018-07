Трамп легитимизирует агрессивную внешнюю политику Путина - британская пресса

Трамп сказал, что им движет стремление к миру и это может пойти на пользу России и США, но поощрение Путина вряд ли будет воспринято с радостью среди стран, которые РФ рассматривает в поле своих интересов.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп дал понять, что он готов забыть прошлое и обнулить отношения. Похоже, Трампа мало волновали действия России по отношению к Украине.

Читайте такжеМаккейн назвал выступление Трампа в Хельсинки "одним из самых позорных"

Об этом говорится в статье Guardian, передает Би-би-си. Кроме этого, как сообшает Daily Telegraph, американский лидер ошибается насчет России. "С Россией дружить хорошо, это не что-то плохое", - сказал Трамп. И кто с этим поспорит? Как сказал в свое время Уинстон Черчилль, "Jaw-jaw is better than war-war" ("долгие бессмысленные переговоры лучше войны"). Мы хотим, чтобы мировые лидеры, особенно стран с 90% всех ядерных запасов, друг друга узнали и понимали.

"На пресс-конференции Трамп сказал, что он опирается на традиции американских президентов, которые предпочитали смелую дипломатию конфликтам и вражде. Но на Западе опасаются, что его чрезмерное рвение прослыть специалистом в вопросе подписания международных соглашений может легитимировать агрессивную внешнюю политику Путина", - пишет издание.

Как говорится в статье, больше всего Путин, а до него все российские правители, начиная с Ивана Грозного, хочет, чтобы к нему относились как к равному. Если вспомнить историю, можно понять, почему россияне считают, что Запад их принижает или пытается заблокировать. Путин считает, что ему необходимо восстановить величие России, и этот лозунг хорошо понятен Трампу.

Истина заключается в том, что Россия сохраняет за собой статус сверхдержавы лишь благодаря своим запасам ядерного оружия и энергетическим ресурсам, а не из-за показателей экономики, которая по своим масштабам сопоставима с испанской. Поставив Путина равным себе партнером,Трамп дал ему то, о чем он мечтал больше всего - уважение. Даже если в их переговорах были разногласия, Россия все равно будет считать прошедшее мероприятие, особенно на фоне чемпионата мира по футболу, успешным. Отношения были перезапущены, а менять россиянам ничего не пришлось, отмечает газета.

Несмотря на вторжение в Грузию, аннексию Крыма, военное вмешательство на востоке Украины, сбитый малайзийский "Боинг", постоянные вмешательства в политику европейских стран и США, а также отравление в Солсбери, Путин добился восстановления отношений на своих условиях.

Президент США сказал, что им движет стремление к миру. Это очень похвально и может пойти на пользу России и США, но поощрение Путина вряд ли будет воспринято с радостью среди стран, которые Россия рассматривает в орбите своих интересов. Российский лидер закончил свое выступление словами: "Я благодарен Дональду". И в этом можно не сомневаться, полагает Daily Telegraph.

В своей редакционной статье Guardian пишет, что конечным результатом встречи Трампа и Путина стал не мир, а конец эры, начавшейся в 1945 году. На прошлой неделе, перед тем как отправиться в путь из Вашингтона на саммит НАТО, в Британию и на встречу с Путиным, Трамп всех удивил, когда сказал, что встреча в Хельсинки будет самым простым мероприятием из трех запланированных. Очевидно, что его слова не были спонтанными. Это часть его давнишнего плана. Сначала поругаться с НАТО, чтобы нанести урон трансатлантическим обязательствам, затем взбаламутить ситуацию в Британии, чтобы ударить по ЕС, и в конце преподнести себя сговорчивым государственным мужем на переговорах с президентом России.

"Визит Трампа в Европу и его последствия стали шокирующей иллюстрацией мировосприятия Трампа. Его стратегия принижает ценности, выработанные в политике Запада после поражения Гитлера. Это осознанный разрыв с послевоенным комплексом союзов и стремлением к общим стандартам. Это возвращение в период, когда крупные страны-игроки в первую очередь думают о своих интересах, а не о союзниках; когда нет дела до маленьких стран, а международные стандарты подчиняются военной мощи. Речь идет не толь о завершении холодной войны, возможно, подходит к концу порядок восприятия ценностей и нравственности, сложившийся после 1945 года", - пишет газета.

Изначально было понятно, что больше всех от встречи в Хельсинки выиграет Путин. Сам факт того, что саммит состоялся стал победой для Кремля. Однако Трамп дал понять, что он готов забыть прошлое. Он готов обнулить отношения. Похоже, Трампа мало волновали действия России по отношению к Украине. Мало того, Путин так расхрабрился, что во время пресс-конференции сказал, что Вашингтон не достаточно настойчиво требует от Киева выполнения российских требований. В итоге Путин возвращается в Москву с еще меньшим давлением по сложным для него вопросам, пишет газета.

Марк Элмонд в Daily Mail сравнил действия Трампа с закидыванием гранаты в американскую внутреннюю политику, взрыв от которой будет иметь огромные последствия.

Выступая на пресс-конференции после двухчасовой встречи, американский президент сказал, что он не доверяет своим службам разведки, которые сообщили ему о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. "Президент Путин сказал, что это не Россия. Я не вижу причин считать иначе", - сказал Трамп. Даже с учетом репутации человека, который способен стать вызвать дипломатические катаклизмы, сказанное им вызывает удивление - он прилюдно не согласился с руководителями своих разведслужб, пишет автор.

"Вместо того, чтобы принимать к сведению информацию от ЦРУ и ФБР, он отвергает их заявления и вместо этого верит на слово человеку, который стоит во главе самого сильного глобального конкурента", - отмечает автор.

Возможно, Трампом движет задетое самолюбие. Он полагает, что руководители разведслужб ставят под сомнение легитимность его неожиданной победы в ноябре 2016 года. По сути, нет каких-либо доказательств того, что кто-то вбрасывал бюллетени или накручивал голоса. Оппоненты Трампа лишь говорят, что Россия попыталась манипулировать общественным мнением, например, с помощью сотен фальшивых аккаунтов в "Фейсбуке" и "Твиттере" для распространения дезинформации.