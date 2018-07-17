Глава разведки США ответил на сомнения Трампа о вмешательстве России в выборы

Глава разведки США добавил, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента.

"Мы были ясны в оценках вмешательства России в выборы 2016 года", - заявил Коутс, передает dw.com.

Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб.

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Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возражение Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невмешательства России в выборы в США в 2016 году было чрезвычайно убедительным. "У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что расследование о вмешательства РФ в выборы в США является "катастрофой для нашей страны".

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что в президентские выборы в США могли вмешаться частные лица из РФ, а не российское государство.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.