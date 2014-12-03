Россия впервые отмечает День Неизвестного солдата

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской федерации.

3 декабря 1966 г. в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».

"Министерство обороны РФ на постоянной основе проводит мероприятия по поиску и установлению военнослужащих, числящихся пропавшими без вести неизвестными", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийский депутат-боевик: у нас в отряде 90% россиянТолько в 2014 году при проведении поисковых работ подразделениями Минобороны России во взаимодействии с общественной организацией «Поисковое Движение России» найдено около 14 тыс. останков советских офицеров, солдат и матросов, установлены имена около 1000 погибших.

В то же время, по данным российских СМИ и правозащитников, за время конфликта на Донбассе погибли и были ранены десятки, возможно, сотни российских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях без опознавательных знаков.

Российские власти пытаются скрывать факт гибели своих военных, в частности, преследуя правозащитников и журналистов, распространяющих данные о потерях в необъявленной войне.

25 августа сообщалось, что в деревне Выбуты под Псковом утром 25 августа прошли похороны десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах.

Также в местных СМИ появились фото двух свежих могил военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии Кичаткина и Осипова. Позже таблички с именами были сорваны с надгробий.

В начале ноября российские журналисты нашли в Костроме четыре свежие могилы российских десантников 331-го гвардейского полка ВДВ.

12 ноября ростовский блоггер нашел странные массовые захоронения под Ростовом.

Вчера, 2 декабря, сообщалось, что российская главная военная прокуратура признала факты смерти военнослужащих в ответ на запрос общественной организации "Солдатские матери Петербурга". Однако в прокуратуре отказались назвать обстоятельства гибели солдат.

В списках запроса было несколько десятков человек.