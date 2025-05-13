Дело в ООН было передано в 2022 году правительствами Австралии и Нидерландов, которые приветствовали решение ИКАО.

Россия несет ответственность за крушение рейса MH17 Malaysia Airlines над восточной Украиной в июле 2014 года, постановило авиационное агентство ООН, пишет BBC.

В понедельник Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ООН проголосовал за то, что Российская Федерация не выполнила свои обязательства по международному воздушному праву, которое требует от государств "воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете".

Отмечается, что дело в ООН было передано в 2022 году правительствами Австралии и Нидерландов, которые приветствовали решение ИКАО.

Видео дня

"Мы призываем Россию наконец-то признать свою ответственность за этот ужасный акт насилия и возместить ущерб за свое вопиющее поведение", - заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сказал, что это стало "важным шагом на пути к установлению истины и достижению справедливости и ответственности".

Он добавил, что это посылает международному сообществу четкий сигнал:

"Государства не могут безнаказанно нарушать международное право".

Сбитие MH17 - детали

Рейс MH17 Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда он был сбит над Донбассом в Украине во время конфликта между сепаратистами, которых поддерживала РФ, и украинскими силами.

Все 298 человек на борту пассажирского самолета погибли, когда он был сбит ракетой российского производства. Кремль всегда отрицал какую-либо ответственность за авиакатастрофу.

Большинство пассажиров и членов экипажа, 196 человек, были из Нидерландов. На борту также находились 38 человек из Австралии, 10 граждан Великобритании, а также граждане Бельгии и Малайзии.

В 2022 году голландский суд постановил, что самолет сбила контролируемая Россией группа, а двое россиян и промосковский гражданин Украины были заочно осуждены за убийство. Все трое были приговорены к пожизненному заключению, однако, поскольку они не были экстрадированы, они не отбывали срок в тюрьме.

Вас также могут заинтересовать новости: