Он также считает, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.

Сейчас 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно, российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал в интервью Радио Свобода.

Волкер уверен, что в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным, однако сейчас, по его словам, "Путин не готов".

"Он не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Он хочет увидеть, смогут ли его войска достичь чего-то в летнем наступлении. Поэтому он просто не готов к этому", - объяснил он.

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Однако все равно наступит момент, когда финансовое и военное давление на Россию заставит Путина пойти на уступки, уверен дипломат:

"Это приведет к тому, что он скажет: "Хорошо, сейчас тот момент, когда мы должны согласиться на прекращение огня". Это может случиться осенью или в следующем году. Я думаю, что, возможно, к концу этого года мы дойдем до этого момента".

Он также считает, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.

"Это не поможет. Это не приведёт ни к какому прогрессу. Важно иметь [в переговорах] международное участие, потому что Путин будет лгать, обманывать и искажать факты – и все должны это видеть. Если Украина и Россия будут сидеть в одной комнате, Россия выйдет [после переговоров], обвинит Украину во всевозможных вещах, и у людей сложится запутанная картина", - объяснил он.

В этой связи он считает, что важно международное участие по конкретным вопросам, таким как обмен пленными, временное прекращение огня в определённой зоне или отказ от ударов по энергетическим объектам.

Он также заявил, что после прекращения огня, нужно использовать это время с умом.

"Мы должны инвестировать в военный потенциал Украины, обучение, европейские силы сдерживания, экономическое развитие, как можно более быструю интеграцию Украины в ЕС, чтобы удержать Путина от будущих атак", - предупреждает Волкер.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин, выступая ночью 11 мая, проигнорировал предложение Украины о 30-дневном перемирии, а взамен выдвинул другое - провести прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Турции без предварительных условий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где должна состояться встреча Украины и РФ.

В свою очередь Зеленский заявил, что это "очень важные слова". Он напомнил, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня. По его словам, эта инициатива может дать основу дипломатии.

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