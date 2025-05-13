Для приготовления этого десерта понадобится немного ингредиентов.

Брауни является известным десертом благодаря своему насыщенному шоколадному вкусу и рыхлой текстуре. Однако во время его приготовления достичь правильной консистенции может быть сложно, особенно если брауни перепекся или недостаточно остыл перед тем, как его нарезать. Поэтому издание Express поделилось рецептом известного кулинара Мэри Берри, который является очень простым в исполнении.

Ингредиенты:

360 г черного шоколада, разломанного на кусочки;

225 г сливочного масла, нарезанного кубиками;

225 г светлого сахара мусковадо;

четыре взбитых яйца;

75 г муки;

75 г шоколадной крошки.

Способ приготовления

Сначала вам нужно разогреть духовку до 180°C, смазать маслом и выстелить форму для выпекания бумагой для выпечки.

Далее положите шоколад и сливочное масло в большую жаропрочную миску и поставьте ее над кастрюлей с кипящей водой до полного растапливания.

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"Когда шоколад растопится, снимите с огня и добавьте сахар и яйца. Хорошо перемешайте до однородной массы, затем добавьте муку и снова перемешайте. Затем добавьте шоколадную крошку", - отмечают в материале.

Далее вылейте шоколадное тесто для брауни в подготовленную форму и выпекайте примерно 45 минут. После чего дайте десерту полностью остыть в форме, перед тем как разрезать его на квадратики.

Также в Express советуют подержать брауни в холодильнике перед тем, как нарезать.

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