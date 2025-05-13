Немецкие автопроизводители сильно пострадали от торговой войны Трампа.

Концерн Mercedes-Benz Group AG объявил о переносе производства своего кроссовера GLC в США. Это решение объясняется пошлинами президента США Дональда Трампа против других стран, из-за которых стоимость импортных моделей значительно увеличивается, пишет Bloomberg.

Отмечается, что производство Mercedes-Benz GLC на заводе в Алабаме должно начаться в конце 2027 года.

"Если вы видите, каких объемов мы хотим достичь с этой моделью, то имеет смысл привезти ее в США", - рассказал глава североамериканского отделения Mercedes Джейсон Хофф на пресс-брифинге.

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В агентстве подчеркнули, что немецкие автопроизводители сильно пострадали от торговой войны Трампа. Тем не менее высокий спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники, а также медленный переход американских потребителей на электромобили делает рынок США прибыльным для немецких компаний.

Mercedes-Benz GLC является самой популярной моделью бренда в США, добавили в агентстве. В 2024 году в стране было продано 64 163 таких автомобиля, что на 58% больше, чем в 2023 году.

Nissan закроет семь заводов - что известно

Напомним, что японская компания Nissan собирается закрыть семь заводов и сократить 20 тысяч рабочих мест по всему миру. Отмечается, что автопроизводитель хочет сократить расходы.

Масштабная реорганизация должна завершиться к 2027 году. Изменения затронут около 15% персонала компании.

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