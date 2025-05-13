Побережье Амальфи предлагает потрясающие виды на итальянские пейзажи и Средиземное море.

Побережье Амальфи на юге Италии, не так давно получившее свой собственный аэропорт, на данный момент является лучшим направлением Европы для туристов, предпочитающих исследовать мир пешком.

Такое мнение выссказала руководитель европейского направления компании Riviera Travel Джоанн Линн.

"Расположенное между Неаполитанским заливом и Саленто, побережье Амальфи предлагает потрясающие виды на итальянские пейзажи и Средиземное море, создавая исключительный фон для захватывающего пешего отдыха", – цитирует ее Daily Mail.

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По словам Джоанн, являясь объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, побережье Амальфи известно и любимо во всем мире благодаря своим лимонным деревьям и красочным деревням на вершинах скал, и чтобы полюбоваться всем этим, нет надобности арендовать авто.

Также в список лучших пешеходных направлений Европы по версии Riviera Travel попали:

Амстердам, Нидерланды – благодаря множеству зон "только для пешеходов", свободных рт автотранспорта;

Дубровник, Хорватия – его старый город можно исследовать только на своих двух;

Флоренция, Италия – "плоский и компактный", где собрано множество красивейших достопримечательностей;

Краков, Польша – красивый, компактный и в нем легко ориентироваться.

Как сообщал УНИАН, ранее живописный городок Боза на итальянском острове Сардиния признали лучшей "скрытой жемчужиной" Европы для посещения в 2025 году.

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