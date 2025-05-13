Именно с него сбили российские самолеты Ту-22М3 и А-50 на рекордных дальностях.

Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины впервые официально показано использование зенитной ракеты 5В28 от зенитного ракетного комплекса С-200.

Как пишут аналитики "Дифенс Экспресс", на это ушло два года с момента ее первого известного использования, когда в июле 2023 года по Таганрогу прилетела тогда еще неизвестная ракета. И более года по уничтожению российских самолетов ДРЛВ А-50 и дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который 19 апреля 2024 года был сбит был сбит на рекордной дальности в 308 км.

Они отмечают, что в обнародованном видео есть несколько важных моментов, которые объясняют некоторые аспекты настоящего "воскрешения" элементов советского ЗРК 60-х годов. В частности, для запуска была использована стандартная стационарная пусковая 5П72В, а не, как считалось ранее, новосозданная мобильная версия.

Видео дня

"Более того, на кадрах видно, что из этих мест запускали эти ракеты далеко не по одному разу, на что прямо указывают следы от работы реактивных двигателей на земле. При этом, очевидно, были использованы старые пусковые позиции для запуска этих ракет", - пишут эксперты.

По их словам, все это показывает насколько рискованными были эти операции, потому что пусковая абсолютно не мобильна и возможности выйти из под удара просто отсутствует. При этом подготовка к пуску ведется непосредственно на этой пусковой, во время которой ракету заправляют довольно токсичным жидким топливом, которое требует использования костюма химзащиты.

Аналитики обратили внимание, что внешне сама ракета не претерпела изменений, но все возможные изменения касались только электроники, которую вполне могли переделать. Среди возможных вариантов - использование другого радара подсветки целей для штатной полуактивной головки самонаведения, или установка новой активной радиолокационной головки самонаведения, как опция - пассивной, в случае сбития А-50. Они подытожили:

"В любом случае операции по использованию 5В28 Силами обороны Украины являются не просто уникальными, но и значительно более рискованными, чем можно было представить до этого".

Война в Украине - применение С-200

Ранее The Times писало, что дерзкая тактика украинской противовоздушной обороны, отточенная за несколько лет планирования, нанесла существенный удар по некогда доминирующему воздушному флоту России. Во время засад применялись ракеты советских времен. Высокопоставленный офицер украинской военной разведки раскрыл журналистам детали совместной с Воздушными силами операции. Так, в мае 2022 года Украина решила восстановить систему С-200 и применять ее на фронте.

Сначала разыскали офицеров, которые ранее эксплуатировали эти зенитные ракетные комплексы, а затем - инженеров, способных восстановить их. Первый запуск состоялся осенью 2023 года, но тогда ракеты не попали в цель из-за изменения траектории полета А-50. Однако военный утверждал, что эта операция все равно имела положительный эффект.

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