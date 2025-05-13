Также политик подчеркнул, что Сербия должна идти по европейскому пути.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна хочет стать членом Европейского Союза, несмотря на то, что на прошлой неделе он посещал парад в Москве и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления в присутствии президента Европейского Совета Антониу Кошты в Белграде, цитирует Euractiv.

Таким заявлением Вучич отверг предположение о том, что его тесные связи с Россией и желание Сербии присоединиться к ЕС противоречат друг другу.

"Политическая воля Сербии является однозначной: Сербия должна идти европейским путем, ускорять свою интеграцию и выполнять свою работу", - отметил сербский лидер.

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В то же время Кошта заявил, что Вучич заверил его в том, что "интеграция в ЕС остается приоритетом" как для него, так и для нового правительства страны.

По словам президента Европейского Совета, осуждение вторжения РФ в Украину является "ключевым элементом" общей внешней политики Европы.

В свою очередь сербский президент подчеркнул, что его страна "поддерживает территориальную целостность всех стран мира, включая Украину".

Визит Вучича в Москву - что известно

Напомним, ранее европейские чиновники и дипломаты предупреждали президента Сербии, чтобы он не ехал на российский парад Победы 9 мая, поскольку ему будут угрожать последствия.

"Было обсуждено и четко сказано различными странами-членами, что любое участие в параде или празднование 9 мая в Москве не будет восприниматься легкомысленно с европейской стороны, учитывая то, что Россия осуществляет полномасштабную войну в Европе... Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы ни одна страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве. Так что это было очень четко", - подчеркнула высокая представительница ЕС Кая Каллас.

Однако Вучич заявил, что поедет на парад в Москву 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС. Более того, по его словам, одна из сербских воинских частей должна была принять участие в параде.

Также стало известно, что Вучич и Фицо встретились в Москве. По словам сербского лидера, встреча получилась "братской". Кроме того, он опубликовал видео, на котором политики на фоне Кремля жмут друг другу руки.

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