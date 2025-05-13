Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна хочет стать членом Европейского Союза, несмотря на то, что на прошлой неделе он посещал парад в Москве и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления в присутствии президента Европейского Совета Антониу Кошты в Белграде, цитирует Euractiv.
Таким заявлением Вучич отверг предположение о том, что его тесные связи с Россией и желание Сербии присоединиться к ЕС противоречат друг другу.
"Политическая воля Сербии является однозначной: Сербия должна идти европейским путем, ускорять свою интеграцию и выполнять свою работу", - отметил сербский лидер.
В то же время Кошта заявил, что Вучич заверил его в том, что "интеграция в ЕС остается приоритетом" как для него, так и для нового правительства страны.
По словам президента Европейского Совета, осуждение вторжения РФ в Украину является "ключевым элементом" общей внешней политики Европы.
В свою очередь сербский президент подчеркнул, что его страна "поддерживает территориальную целостность всех стран мира, включая Украину".
Визит Вучича в Москву - что известно
Напомним, ранее европейские чиновники и дипломаты предупреждали президента Сербии, чтобы он не ехал на российский парад Победы 9 мая, поскольку ему будут угрожать последствия.
"Было обсуждено и четко сказано различными странами-членами, что любое участие в параде или празднование 9 мая в Москве не будет восприниматься легкомысленно с европейской стороны, учитывая то, что Россия осуществляет полномасштабную войну в Европе... Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы ни одна страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве. Так что это было очень четко", - подчеркнула высокая представительница ЕС Кая Каллас.
Однако Вучич заявил, что поедет на парад в Москву 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС. Более того, по его словам, одна из сербских воинских частей должна была принять участие в параде.
Также стало известно, что Вучич и Фицо встретились в Москве. По словам сербского лидера, встреча получилась "братской". Кроме того, он опубликовал видео, на котором политики на фоне Кремля жмут друг другу руки.