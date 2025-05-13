По словам президента, 30-ти дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и возможности открыть диалог.

Срока в 30 дней России будет недостаточно для того, чтобы полностью восстановить силы и подготовиться к наступательной кампании. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"Никто не знает наперед, что будет, что произойдет. Я считаю, что этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы наполную. То есть 30-ти дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь", - сказал глава государства.

При этом Зеленский прокомментировал требование РФ о необходимости прекращения передачи Украине оружия на этот период. По его словам, это условие "ни о чем".

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"Поставки так не идут. Это никому не поможет. И россиянам это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе. Это не является секретом даже для россиян, они это понимают. То есть то, что вышло еще полгода назад из США в том или ином формате, потом приходит... Это условие не живое, не структурное, оно ни о чем. Об этом могут говорить только люди, которые не разбираются в формате поставок оружия. И все. А то, что не будет пересечения нашей границы тем или иным оружием, также не сработает", - пояснил президент.

30-дневное прекращение огня в Украине: актуальное

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что сейчас 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно, так как Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города:

"Он не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Он хочет увидеть, смогут ли его войска достичь чего-то в летнем наступлении. Поэтому он просто не готов к этому".

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