Опубликованные кадры - одно из немногих полноценное официальное упоминание данного комплекса в строю ВСУ.

Минобороны Украины показало расчет редкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300В1, дальность стрельбы которого составляет до 100 километров.

На опубликованном в соцсети X видео оператор системы Сергей поделился, что с помощью этого комплекса сбивались не только ракеты, а и российские самолеты типа "Су":

"Каждый этот самолет, каждый этот вертолет, который летит к нашей границе и сбитый нами, - это десятки (спасенных) жизней наших побратимов".

Как напомнили в Defence Express, 14 августа 2024 года и 18 февраля 2025 года Воздушные силы ВСУ заявляли о сбитии российских Су-34, не раскрывая при этом подробности. Также 12 октября 2024 года Россия потеряла один Су-34 во время выполнения задачи по сбросу управляемых авиабомб. И тогда обстоятельства потери не были раскрыты.

В издании акцентировали, что опубликованные сейчас кадры - одно из немногих полноценное официальное упоминание редких ЗРК С-300В1 в строю ВСУ за все время полномасштабной войны.

ЗРК С-300В1 - в чем их особенность

Отмечается, что базой данного ЗРК выступает шасси от Т-80.

Комплекс может использовать два типа ракет, которые являются редкими - 9М82 (по две ракеты на пусковой установке) и 9М83 (по четыре на пусковой установке), обе имеют дальность пуска до 100 километров.

"По кадрам в открытом доступе можем судить, что на С-300В1 в строю ВСУ используются именно 9М83, которые являются еще более редкими, чем 5В55, которые применяются с С-300ПТ/ПС", - добавили в издании.

ЗРК С-200 - видео использования

Напомним, ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины впервые официально показало использование зенитной ракеты 5В28 ЗРК С-200.

Отмечалось, что видео было опубликовано спустя два года с момента первого известного использования этой ракеты в июле 2023 года по Таганрогу.

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