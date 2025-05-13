Решение поддержали 269 народных депутатов / фото УНИАН, Денис Прядко

Украина готовит юридическую основу для введения ограничений против кораблей "теневого флота" РФ, который используется агрессором для обхода санкций. Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.

За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда, включая воздушные.

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"Предложенные изменения в законодательство позволят это изменить, позволив накладывать санкции на конкретные суда, воздушные суда, что позволит более эффективно бороться с РФ в правовом поле", - пишут авторы законопроекта.

Предполагается, что СБУ и украинские разведчики будут предоставлять информацию об использовании кораблей "теневого флота", для введения ограничений. Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О Службе безопасности Украины" и "О разведке".

РФ использует "теневой флот" старых и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ценовые ограничения, установленные ЕС и его союзниками и заработать дополнительные деньги на финансирование войны.

Санкции против теневого флота РФ - главные новости

Европейская комиссия уже подготовила 17-й пакет санкций против государства-агрессора. В случае его принятия, количество подсанкционных кораблей "теневого флота" РФ увеличится вдвое.

В начале мая Великобритания применила ограничения в отношении 100 кораблей российского "теневого флота". Отмечается, что эти танкеры составляют ядро российского теневого флота, вывозящего нефть на экспорт, и с начала 2024 года перевезли нефти на 24 млрд долларов.

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