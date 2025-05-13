На российские корабли будут "охотиться" СБУ и разведка.

Украина готовит юридическую основу для введения ограничений против кораблей "теневого флота" РФ, который используется агрессором для обхода санкций. Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.

За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда, включая воздушные.

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"Предложенные изменения в законодательство позволят это изменить, позволив накладывать санкции на конкретные суда, воздушные суда, что позволит более эффективно бороться с РФ в правовом поле", - пишут авторы законопроекта.

Предполагается, что СБУ и украинские разведчики будут предоставлять информацию об использовании кораблей "теневого флота", для введения ограничений. Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О Службе безопасности Украины" и "О разведке".

РФ использует "теневой флот" старых и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ценовые ограничения, установленные ЕС и его союзниками и заработать дополнительные деньги на финансирование войны.

Санкции против теневого флота РФ - главные новости

Европейская комиссия уже подготовила 17-й пакет санкций против государства-агрессора. В случае его принятия, количество подсанкционных кораблей "теневого флота" РФ увеличится вдвое.

В начале мая Великобритания применила ограничения в отношении 100 кораблей российского "теневого флота". Отмечается, что эти танкеры составляют ядро российского теневого флота, вывозящего нефть на экспорт, и с начала 2024 года перевезли нефти на 24 млрд долларов.

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