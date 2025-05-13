Если Россия это не поддержит, то все партнеры Украины введут "сильные" санкции против РФ, заверил глава государства.

Украина получила от Китая сигнал о поддержке 30-дневного прекращения огня перед 9 мая. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский рассказал во время брифинга.

"Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина. А также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня, и чтобы в эти даты - с 8 по 10 мая - была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай", - сказал президент.

Он отметил, что Украина своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает: никаких ударов на 9 мая по параду в РФ не было.

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Зеленский напомнил, что 10 мая состоялась встреча украинской стороны с европейскими лидерами.

"Все подтвердили, что мы должны идти на минимум 30-дневное прекращение огня. И если Россия это не поддержит, то все союзники этого, все наши партнеры введут сильные санкции против России. Особенно это касается их энергетического, банковского секторов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что говорил с Коалицией желающих, к которой присоединились уже 30 стран.

"И мы дали сигналы, что ожидаем, что будут сильные санкционные пакеты от США и от стран Европы. Европейского Союза и других стран, которые не являются членами ЕС, а являются европейскими государствами", - заявил Зеленский.

В то же время он обратил внимание, что Российская Федерация в ответ на встречу 10 числа заявила, что не готова к безусловному прекращению огня, а хочет прямых переговоров с Украиной о прекращении огня и других вопросов, в частности как завершить войну.

"Опять же ожидая, что Украина не поддержит те или иные сигналы, или не будет реагировать, или будет реагировать так, как будет выгодно РФ", - прокомментировал Зеленский.

Переговоры между Россией и Украиной - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский сразу подтвердил готовность к переговорам с Россией "в любом формате", лишь бы было достигнуто соглашение о прекращении огня.

В то же время стало известно, что президент Украины не будет встречаться в Стамбуле ни с кем, кроме лично Путина.

Отмечается, что лидеры стран должны были бы встретиться в Стумбуле 15 мая. Однако пока нет подтверждения, что туда приедет российский диктатор. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле. На все остальные вопросы журналистов по этому поводу он отвечать не стал.

По неподтвержденным данным из российских источников, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая. В состав делегации также войдет помощник президента Юрий Ушаков.

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