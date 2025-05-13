Второе чтение законопроекта состоится в начале июня.

Рада поддержала за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс (№ 13256), необходимые для реализации ресурсного соглашения между Украиной и США. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении к Соглашению) с новых лицензий;

выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", - написал Железняк.

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Он отметил, что условно, если бы такое соглашение работало 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло около 71 млн долларов.

Второе чтение, по словам нардепа, состоится в начале июня.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов.

Издание Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли, пишет, что соглашение о недрах, которое Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу.

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