У Путина "тяжелые времена", и он советуется со своим окружением, что делать, уверен Владимир Огрызко.

После предложения президента Украины Владимира Зеленского о личных переговорах в Турции 15 мая глава Кремля Владимир Путин "не спит и пьет кефир". Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отвечая на вопрос, поедет Путин в Стамбул или нет.

"Вопрос сложный. Я не готов сказать категорически: да или нет. Потому что сейчас, как писал Трамп, что он не может спать из-за войны в Украине, думаю, Путин после предложения Зеленского тоже не спит и пьет кефир из своего холодильника. Полагаю, что у него сейчас действительно очень тяжелые времена, и он советуется со своим окружением, что делать", - отметил дипломат.

По словам Огрызко, как и в любой автократической системе, в России есть два лагеря - те, кто за продолжение войны, и те, кто понимают, что дальнейшая война рано или поздно приведет к краху РФ.

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"И вот встает вопрос: какая сторона победит, кто убедит самого Путина в том, что надо делать. Мне кажется, что он, конечно, принадлежит к первой группе - "кровопийц", которые готовы воевать до конца. Но надо учитывать, насколько сильным будет давление со стороны тех, кто считает, что стоит найти хотя бы формальный повод, чтобы остановиться и начать отползать назад", - объяснил эксперт.

Время до четверга, 15 мая, для Кремля будет максимально напряженным, добавил Огрызко.

Дипломат уверен, что сейчас Путин "сам себя загнал в тупик".

"С одной стороны, он не может остановиться в войне. Ну потому что смотрите, а что он продаст своему народу как победу?.. Ему даже перед своим забитым пропагандой населением нельзя сказать: "я победил", потому что победы на самом деле нет… А с другой стороны, санкции… если бы они были действительно мощными, если бы мы параллельно получили все то, что нужно на поле боя, - вот тогда он бы приполз на переговоры и просил бы, чтобы его не били", - подчеркнул эксперт.

Переговоры в Стамбуле 15 мая

Напомним, в ночь на 11 мая Путин отклонил предложение Украины и Европы о полном прекращении огня, выдвинув очередной ультиматум: продолжить переговоры в Стамбуле 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на данное предложение:

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой войны. Украина должна согласиться на это немедленно".

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится на переговоры в Турцию и будет ждать там Путина: "Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут".

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