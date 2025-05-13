Все звезды во Вселенной померкнут через один квинвигинтиллион лет.

Ученые обнаружили, что Вселенная распадается гораздо быстрее, чем они думали, и точная дата ее гибели гораздо ближе, чем утвержджают предыдущие прогнозы.

Как пишет DailyMail, группа исследователей из Университета Радбоуда в Нидерландах установила, что все звезды во Вселенной померкнут через один квинвигинтиллион лет. Это единица с 78 нулями. Конечно, это довольно отдаленное будущее, но при этом - это гораздо раньше, чем предполагати предыдущие прогнозы - 10 в степени 1 100 лет, или единица с 1 100 нулями.

Как объясняют ученые, процесс, который приводит к гибели Вселенной, связан с излучением Хокинга, когда черные дыры испускают радиацию, постепенно "испаряясь" в ничто. Считалось, что это явление характерно исключительно для черных дыр, но исследователи показали, что такие объекты, как нейтронные звезды и белые карлики, также могут испаряться подобно черным дырам.

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И нейтронные звезды, и белые карлики - это последняя стадия жизненного цикла звезды. Так что знание того, как долго умирает нейтронная звезда или белый карлик, помогает ученым понять общий верхний предел для времени жизни материи во Вселенной, поскольку это будут последние звезды, которые вымрут.

По словам профессора радиоастрономии и физики Хейно Фальке, ведущего автора исследования, предыдущие исследования не учитывали излучение Хокинга и поэтому завышали максимальную продолжительность жизни Вселенной.

Фальке и его коллеги попытались исправить ситуацию, рассчитав, сколько времени потребуется нейтронным звездам и белым карликам, чтобы распасться в результате процесса, подобного излучению Хокинга, и выяснили, что на это уходит один квинвигинтиллион лет.

"Таким образом, окончательный конец Вселенной наступит гораздо раньше, чем ожидалось, но, к счастью, это все равно займет очень много времени", - сказал он.

Излучение Хокинга – что это такое

В 1975 году известный физик Стивен Хокинг предположил, что частицы и излучение могут выходить из черной дыры, что противоречит широко распространенному мнению о том, что ничто не может избежать гравитационного притяжения этих объектов.

Но, по мнению Хокинга, на краю черной дыры могут образоваться две временные частицы. Прежде чем они смогут слиться, одна частица всасывается обратно в черную дыру, а другая вылетает. Эти вырвавшиеся частицы и есть излучение Хокинга.

По мере того как со временем таких частиц становится все больше и больше, черная дыра постепенно распадается. Это также противоречит теории относительности Альберта Эйнштейна, которая утверждает, что черные дыры могут только расти.

Известный физик Стивен Хокинг еще несколько лет назад называл дату конца света, и она не так далека, как можно надеяться. При этом предупреждения Хокинга о будущем человечества теперь получили подтверждение от НАСА.

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