Женщину задержали во время передачи денежных средств в сумме, оговоренной с "заказчиком" заранее.

Жительница Киева за $6 тысяч обещала военнообязанному организовать фиктивный диагноз для избежания военной службы, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие выяснило, что мужчина рассказал своей знакомой о невозможности выезда за границу из-за своего военнообязанного статуса. Взамен женщина предложила ему "выход" из ситуации. Она убедила знакомого, что имеет связи в одной из коммунальных больниц Киева и может договориться об установлении ему фиктивного диагноза, в частности, о якобы перенесенном инсульте.

Документы с фиктивным диагнозом, по ее словам, должны были бы помочь мужчине быть признанным непригодным к военной службе и снятым с воинского учета.

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За свои "услуги" подозреваемая попросила $6 тысяч. Правоохранители задержали ее сразу после получения оговоренной суммы.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а так же предоставление неправомерной выгоды должностному лицу или третьему лицу по его требованию за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, соединенные с вымогательством неправомерной выгоды). Ее взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Следствие по делу продолжается. Сейчас проверяют причастность к этой схеме других лиц.

Мобилизация в Украине

Двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить через украинско-словацкую границу своих земляков призывного возраста, влившись в похоронную процессию воина, погибшего на фронте.

Правонарушители даже вывесили из окна автомобиля, в котором везли нарушителей границы, государственный флаг. Но пограничники отмечали, что хитрости переправщиков были разоблачены.

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