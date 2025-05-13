По словам Истомина, в Полтавском областном ТЦК и СП работают максимум 10% мужчин без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья.

Многие военнослужащие ТЦК среди мужчин имеют ограничения по состоянию здоровья, из-за чего они уже не могут выполнять боевые задачи на фронте наравне со здоровыми бойцами. Помимо этого еще с 2022 года военнослужащих ТЦК активно переводят в боевые части. Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью Hromadske.

Перевод военнослужащих ТЦК в боевые части

Истомин уточнил, что его данные основаны на том, что наблюдается в Полтавском областном ТЦК и СП.

"Переводить военнослужащих ТЦК в боевые части начали еще с 2022 года. Как создавались новые подразделения именно из личного состава ТЦК, так и доукомплектовывались уже имеющиеся боевые бригады и батальоны путем перевода. Это уже было, и это до сих пор продолжается", - сказал он.

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Спикер отметил, что в Полтавском областном ТЦК и СП абсолютное большинство военнослужащих ТЦК среди мужчин уже имеют ограничения по состоянию здоровья. Также есть часть сотрудников, которые имеют основания для увольнения или в возрасте более 55 лет.

"Очевидно, что состояние здоровья у них уже не позволяет выполнять задачи на фронте наравне с молодыми. Есть также отдельная категория - дефицитные специальности. Они есть как в воинских частях, так и в ТЦК. Но таких - 1-2%", - добавил Истомин.

По его словам, в Полтавском областном ТЦК и СП работают максимум 10% мужчин без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья. Вместе с женщинами процент военных с боевым опытом где-то на уровне 70%.

Проверки в ТЦК

Кроме того, Истомин заверил, что в Полтавском областном ТЦК и СП регулярно проводятся проверки, по результатам которых определяется, кем из военнослужащих доукомплектовать боевые части.

"Проверки у нас уже проводились, комиссии работали и продолжают работать по выявлению мужчин, которые пригодны к военной службе без ограничений, но почему-то до сих пор находятся в ТЦК. Это все было и это продолжается. Я так понимаю, что это планомерная работа старшего штаба", - поделился спикер Полтавского областного ТЦК и СП.

Он подчеркнул, что ТЦК принимают довольно ограниченное участие в проверках, так как этим занимаются комиссии.

"Остаются единицы, которые, например, имеют основания для увольнения со службы. Очевидно, что лучше военнослужащий будет в ТЦК выполнять свои задачи, чем его переведут в боевую часть, откуда он сразу уволится, потому что имеет на это право... То же самое и в отношении мужчин старше 55 лет. В боевом подразделении вполне возможно, что после выполнения первого же боевого задания он получит травму и уволится. То есть это элементарные процессы", - добавил Истомин.

Помимо этого спикер Полтавского областного ТЦК и СП рассказал, что также происходят замены определенных специальностей на людей с ограниченной пригодностью или военнослужащих. По его словам, они устраиваются на определенные должности в ТЦК, которые до этого занимали мужчины без ограничений по здоровью или возрасту, чтобы их можно было перевести на фронт.

Также Истомин поделился, как он относится к идее, что абсолютно все мужчины-военнослужащие, которые по состоянию здоровья могут служить, должны пройти боевой путь, прежде чем попасть в ТЦК:

"Если военнослужащий-мужчина годен к службе и не имеет ограничений по состоянию здоровья, то он, конечно, должен служить в боевой части. Прежде всего это справедливо. А если есть заключение ВЛК о пригодности к частям обеспечения, то может служить в ТЦК".

Готовы ли служить все сотрудники ТЦК

Кроме того, Истомин отметил, что он участвовал в АТО и ООС как связист. Он заверил, что готов снова отправиться на фронт, если получит такой приказ.

"Я человек военный. Как и вообще почти все в ТЦК - это военнослужащие. За исключением гражданских, потому что у нас еще работают социологи, психологи, бухгалтеры, финансисты, должности которых укомплектовывается гражданскими. Но в целом ТЦК - это военное учреждение. Есть приказ - он выполняется, конечно", - подчеркнул спикер Полтавского областного ТЦК и СП.

Истомин считает, что не все военнослужащие ТЦК без боевого опыта готовы идти служить. Он отметил, что подобная ситуация наблюдается даже в боевых подразделениях.

"Как и в любом подразделении - даже в боевом - есть те, кто хочет, а кто-то не хочет. Но подразделение в целом выполняет свои задачи. Так же и мы. Мы - такое же подразделение, просто не боевое, как все остальные в Силах обороны. Кто-то, возможно, чего-то и не захочет, но пока мы свои задачи выполняем", - объяснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП.

В ТЦК рассказали об обязанностях своих сотрудников

Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что у работников ТЦК и СП есть много задач, которые невозможно "перебросить" на рекрутинговые центры. По его словам, в обязанности работников ТЦК точно не входит "охота" на уклонистов.

По словам Истомина, ТЦК является "мостиком" между гражданскими и военными, что, в частности, предусматривает работу с семьями как действующих военнослужащих, так и без вести пропавших и павших воинов.

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